Ordine pubblico a Marina di Acate, il M5S: necessari maggiori controlli

Nel “paradiso” dei pescatori di telline residenti e villeggianti elogiano quest’anno l’efficace e rapida pulizia della spiaggia e la puntuale raccolta dei rifiuti, che da quando è stata affidata alla ditta Busso ha fatto registrare ad Acate un salto di qualità. Al coro di consensi si unisce anche il consigliere di opposizione M5S Alessandro Carrubba, che punta il dito su alcune criticità di Macconi che l’amministrazione Di Natale dovrebbe attenzionare e risolvere con urgenza: “Troppe bottiglie di vetro in giro. Questo vuol dire che la bevanda viene consumata all’aperto e buttata dove capita prima. L’assessore alla polizia municipale in primis e il comandante dei vigili non danno direttive precise (non multano) chi consuma bevande in vetro all’aperto. Scooteristi senza targa e senza casco, camperisti in zone non adibite alla sosta, segnaletica orizzontale e verticale spesso inesistente, cani randagi e le immancabili fumarole”.

Il quadro non certamente idilliaco dipinto da Carrubba si completa con le presunte assenze degli assessori e dulcis in fundo con l’ordine pubblico, “madre” di tutti i problemi: “Fin quando non ci assegneranno una stazione fissa di Polizia, a Macconi non si potrà parlare di soluzione definitiva. Si è insediato il nuovo Prefetto e ci faremo sentire al più presto, presseremo l’amministrazione e ritorneremo alla carica. A tal proposito - annuncia Carrubba - presenteremo una mozione, che sicuramente sarà votata da tutti, dove chiederemo l’istituzione di un distaccamento di Polizia di Stato e un potenziamento della stazione dei carabinieri. La richiesta sarà inoltrata al ministro e al viceministro dell’Interno. Inoltre abbiamo presentato richiesta al presidente del Consiglio comunale, Gianfranco Ciriacono, di convocare almeno un Consiglio comunale ordinario a Marina Di Acate, così da essere presenti e vicini ai cittadini nel periodo estivo e discutere in modo costruttivo gli argomenti che ci interessano”.

Emanuele Ferrera