Lipari, recuperata caretta caretta ma era morta

Una tartaruga in difficoltà è stata recuperata al largo di Canneto da una imbarcazione turistica dell'imprenditrice Luana Zaia. Sembrava ancora viva. Trasportata in porto, intervenuta la guardia costiera e contatti da Filicudi anche con la biologa romana Monica Blasi, subito dopo è stato accertato che era morta. Per verificare le cause sarà fatta una necroscopia. La presidente dell'associazione "Filicudi Wildlife Conservation" dice: "Aggiornerò su cosa può essere successo. Grazie mille di cuore per le segnalazioni". A Lingua, borgo marinaro di Salina, una caretta caretta ha tentato tre volte di nidificare in spiaggia ma senza successo, poi è ritornata in mare salutata dai tanti turisti presenti nel litorale. Alle Eolie è già il decimo caso di tartaruga che tenta di nidificare a Stromboli, Rinella e Lipari. E tutti a chiedersi perchè non riescono. Le ultime nidificazioni risalgono a un paio di anni fa a Lipari e Stromboli.