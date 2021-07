Covid, allarme contagi nel Ragusano: quasi mille le persone positive al virus

Non si arresta la curva dei contagi Covid nel Ragusano. I casi di persone positive al virus si incrementano di giorno in giorno. Aumentano anche i ricoveri in ospedale. Resta fermo, per fortuna, il numero dei morti, 278. Il bollettino dell'Asp del 24 luglio segnala 952 positivi: 920 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. I guariti sono 12.669 mentre i morti sono 278. Il numero più alto di contagi si registra a Vittoria (279). Quindi, Ragusa (177), Santa Croce Camerina (121), Comiso (95), Pozzallo (93). Incrementi sensibili, rispetto ai giorni scorsi, si registrano a Scicli e Modica. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 10 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 95 Comiso, 6 Giarratana, 14 Ispica, 55 Modica, 1 Monterosso, 93 Pozzallo, 177 Ragusa, 121 Santa Croce Camerina, 53 Scicli, 279 Vittoria.