Morto il figlio di un commerciante di Floridia per grave patologia

Un grave lutto ha colpito questa mattina il commerciante di Floridia, Matteo Mudanò. A spegnersi è stato uno dei tre figli di Matteo, Francesco, 41 anni. L'uomo era affetto da una grave patologia che non gli ha dato scampo. La vittima nelle ultime ore di vita ha avuto l'affetto della maglia e dei suoi due fratelli. I Mudanò sono una famiglia conosciuta a Floridia per le attività del padre. Matteo per tanti anni era stato in società con Pasqualino Mansueto nell'attività del bar Centrale. Poi si era lanciato nella ristorazione gestendo ristoranti con Beppe Forte. Poi la gelateria in via Roma. Ha fatto l'impossibile per aiutare questo figlio, ma senza riuscire a sconfiggere la patologia. I funerali di Francesco Mudanò saranno celebrati domani, domenica 25 luglio, alle 10 in Chiesa Madre.