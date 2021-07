Piazze d'Europa contro il Green pass: 350 mila dosi in 7 giorni agli over 30

Manifestazioni in diverse città d'Europa contro il green pass Covid. Ieri in migliaia in piazza in tutt'Italia. Tensione con la polizia a Roma. A Milano e Napoli anche insulti a Draghi. In corteo viste stelle di David con la scritta 'Non vaccinati = ebrei'. Salvini parla di "razzismo" da parte del premier contro discoteche e giovani. Ma sono proprio i giovani a spingere intanto le vaccinazioni: in 7 giorni hanno avuto la prima dose 350 mila under 30, con una crescita tripla rispetto a quella degli over 50. Risalgono le terapie intensive.

Tremila persone a Roma, dove ci sono stati disordini, cinquemila a Torino, cinquecento ad Aosta, mille ad Alessandria e Bologna, duemila a Cagliari, duecento a Saluzzo, altre migliaia a Milano e poi ancora a Genova, Lecce, Cremona, Messina e in altre località da un capo all'altro della Penisola hanno aderito alla mobilitazione lanciata attraverso un tam-tam su social e canali Telegram contro quella che senza mezzi termini è stata definita "dittatura" con tanto di paragoni al nazismo.

Proteste nella Capitale anche davanti la sede della Rai di viale Mazzini.