L'omicidio di Voghera, Adriatici resta ai domiciliari

Massimo Adriatici è "pericoloso" e deve rimanere ai domiciliari per l'omicidio del 38enne marocchino Boussetaoui, ucciso da un colpo di pistola sparato dall'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera nel corso di una colluttazione. Domiciliari però in una località segreta, dopo che un esponente d'estrema destra ha postato le immagini dell'abitazione di Adriatici paventando incidenti. Un testimone ha detto che l'assessore "non ha sparato per sbaglio".