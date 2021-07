Il giallo di Lentini con 2 morti, la 'Notizia' promuove cronaca di 'Estate in diretta'

Il direttore del giornale 'La Notizia' di Lentini, Nello La Fata, dedica l'intera prima pagina, al giallo dell'estate in città. La morte di Francesca Oliva, 89 anni, e Lucia Marino di 56, i cui cadaveri sono stati rinvenuti in due luoghi diversi e in stato di decomposizione. Il movente del duplice omicidio è ancora al vaglio degli investigatori che sul caso continuano a mantenere il massimo silenzio. Determinante e precisa l’informazione assicurata dalla nota trasmissione di Rai1 ‘Estate in Diretta’, condotta brillantemente da Roberta Capua e Gianluca Semprini, due professionisti di spessore - scrive nel pezzo di prima pagina La Fata. -Impeccabile il lavoro svolto dall’Inviata Rai Rossella Ricchiuti che, pur operando in un mare di difficoltà e omertà, è riuscita a svelare tanti punti oscuri di questo giallo che ha turbato la serenità della comunità lentinese e non solo. Un caso che ‘Estate in Diretta’ ha proiettato a livello Nazionale e che ha calamitato l’attenzione di milioni di telespettatori; quando, a livello locale, si pensava già che, una delle due vittime (Lucia Marino) fosse deceduta per cause naturali se non fosse stato rinvenuto, dopo qualche giorno, in un piccolo deposito, il cadavere della madre deposto all’interno di una bara. Il presunto omicida è stato arrestato; mentre tanti misteri continuano ancora ad aleggiare nel cielo di Lentini.