Acireale, sorpreso a rubare un catalizzatore:arrestato

I carabinieri di Acireale, in provincia di Catania, nel corso dei controlli sul territorio, hanno tratto in arresto un 60enne ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso da una pattuglia che transitava in via Salvatore Vigo di Acireale, mentre si trovava sdraiato sotto alla parte posteriore di un’autovettura parcheggiata.I militari, dal momento che non poteva essere un meccanico, si sono subito insospettiti e lo hanno bloccato, constatando che lo stesso stava smontando il catalizzatore del predetto veicolo.