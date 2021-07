Violate regole sul distanziamento: Lido di Aci Castello finisce sanzionato

I carabinieri della Compagnia di Acireale, coadiuvati da personale dell’Asp di Catania, hanno sottoposto a controllo 3 esercizi pubblici di intrattenimento, contestando violazioni amministrative e igienico-sanitarie, per un ammontare complessivo di 10.000 euro circa.

Nel corso del medesimo servizio è stato inoltre effettuato un controllo del lido “Esagono”, nel comune di Aci Castello.

Dopo aver effettuato l’accesso i militari si sono resi contro che, all’interno di quell’esercizio comemrciale, non veniva rispettato l’obbligatorio distanziamento interpersonale né, tantomeno, i previsti protocolli disciplinati dalla normativa anti-Covid.

Per tali motivi è stata irrogata la sanzione amministrativa di 400 euro, nonché la chiusura provvisoria per 5 giorni dello stabilimento.