Milano, allerta arancione per temporali

Per la giornata di oggi permangono condizioni meteo di marcata instabilità sulla Lombardia, che proseguiranno anche nelle giornate di domani e di martedì. In particolare, sul nodo idraulico di Milano il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per questo pomeriggio un'allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico, e un'allerta arancione (criticità moderata) per rischio di forti temporali, già a partire dalle 14. Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione per verificare la necessità di interventi.