Covid, nel Ragusano superati mille contagi: riprendono i test rapidi

Nel Ragusano superata la soglia delle mille persone positive al Covid. Il report dell'Asp del 25 luglio segnala 1.007 positivi: 978 in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. I guariti sono 12.679 mentre i morti sono sempre 278. Record di contagi a Vittoria: 290 in totale, con 21 casi in più nelle ultime 24 ore. Numeri in crescita anche a Ragusa (186), Santa Croce (129),

Pozzallo (98), Comiso (97), Modica (67) e Scicli (64). Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 10 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 97 Comiso, 6 Giarratana, 15 Ispica, 67 Modica, 1 Monterosso, 98 Pozzallo, 186 Ragusa, 129 Santa Croce Camerina, 64 Scicli, 290 Vittoria.

Intanto, l'Asp ha comunicato che è ripresa l’attività dei drive in per i test rapidi rivolti esclusivamente ai cittadini che ancora non si sono vaccinati e fino a un massimo di 250 tamponi per ogni postazione.

Ecco il calendario degli appuntamenti per i tamponi rapidi:

Vittoria martedì 27 luglio 2021 16.00/19.00 Fiere

Acate sabato 31 luglio 2021 16.00/19.00 Piazza Calvario

Comiso martedì 27 luglio 2021 e giovedì 29 luglio 2021 16.00/19.00 Mercato ortofrutticolo

Ragusa martedì 27 luglio 2021 16.00/19.00 Centro Direzionale ASI

Marina di Ragusa venerdì 30 luglio 2021 16.00/19.00 Parcheggio via Panoramica

Santa Croce Camerina sabato 24 luglio 2021 8.00/11.00 Palestra Santa Rosalia

Pozzallo 26 e 30 luglio 2021 e 17.00/19.00 Centro Direzionale ASI

Ispica 29 luglio 18.00/20.00 Protezione Civile

Scicli 28 luglio 18.00/20.00 c/da Zagarone

Modica 28 luglio 16.00/20.00 c/da Beneventano

Questi gli orari degli hub nel Ragusano:

Ragusa: ex ospedale Civile dalle ore 8.00 alle 13.00 – PalaMinardi dalle ore 8.00/11.00 e dalle ore 17.00 alle 22.00.

Vittoria: Fiere, dalle ore 8.00/13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Modica: contrada Beneventano, dalle ore 8.00/11.00 dalle 17.00 alle 22.00

Scicli: contrada Zagarone, dalle ore 8.00/11.00 dalle 17.00 alle 22.00.

La domenica dalle ore 8.00 alle 13.00.