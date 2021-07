Visite guidate nei parchi archeologici iblei: si comincia il 26 da Cava Ispica

Le rovine del villaggio bizantino di Kaukana, sepolto dalle dune per più di un millennio; il tardo gotico Convento della Croce e i segreti dei suoi frati; il Parco Archeologico di Cava Ispica e la storia di una città scavata nella roccia. Dal 26 luglio al 30 agosto visite guidate organizzate a cura dell’Associazione delle guide turistiche di Ragusa. “Percorsi al crepuscolo” è una iniziativa dell’AGT Ragusa nata con lo scopo di mostrare al turista una Sicilia inedita, che non sia solo barocca ma sintesi della commistione delle sue numerose civiltà: greca, romana, bizantina, islamica, normanna, spagnola. Le passeggiate al tramonto permetteranno di scoprire, in orari inconsueti e al costo di 10 euro a persona (ingresso incluso; gratis per i minori di anni 18), luoghi senza tempo e dai paesaggi mozzafiato, che meritano di essere visitati e sempre più valorizzati.

Le visite guidate saranno svolte nei seguenti giorni:

• Parco Archeologico di Cava Ispica

lunedì 26/7 – 2/8 - 16/8 – 23/8 – 30/8

dalle ore 17:00 alle 19:30 (chiusura ore 20:00);

---

• Parco Archeologico di Kaukana

mercoledì 28/7- 4/8/- 11/8 - 18/8 - 25/8,

dalle ore 17:00 alle 19:30 (chiusura ore 20:00);

---

• Convento della Croce

domenica 01/8- 22/8 - 29/8 dalle 19:00 alle 21.30 (chiusura 22:00)

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 3312041099