Fuoco e paura a Noto, casa distrutta dalle fiamme in contrada Bochini

Paura tra gli abitanti di piazzale Adorno a Noto, dove un incendio ha minacciato abitazioni e persone. Il fuoco sarebbe partito nell'area del vallone, verso le 14, alle spalle della statua di San Corrado. Le fiamme si sono immediatamente propagate estendendosi verso la zona nord di Noto, arrivando in contrada Bochini.

Il fuoco ha devastato appezzamenti di terreni privati, lambito case, mentre gli occupanti di un'abitazione sono dovuti fuggire per sottrarsi alla furia del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Forestale ed i volontari della Protezione civile. Anche un elicottero della Marina Militare ha partecipato alle opere di spegnimento. Si tratta del terzo incendio che si verifica nella stessa zona nell'arco di un mese. La dinamica dell'incendio ripete il solito copione: innesco nella parte dei terreni incolti per poi propagarsi verso la parte alta della città. Per i volontari della Protezione civile, l'incendio di oggi sarebbe stato il più pericoloso degli ultimi tempi.

A piazzale Adorno, dove sarebbe partito l'innesco, sono arrivati anche poliziotti e carabinieri . Sono state avviate indagini per potere accertare le cause del rogo, che dovrebbe essere di origine dolosa. Nel cielo di Noto si è alzata una nube nera di fumo. Al momento non si registrano altri danni a persone o cose. Sul fronte del fuoco hanno operato dall'altro tre elicotteri con i cestelli.