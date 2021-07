Bagno di folla per Ronaldinho in vacanza a Taormina: l'ex fuoriclasse firma autografi e fa selfie

Bagno di folla a Taormina per Ronaldinho. L'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan e' in queste ore nel comune etneo per ricevere il "Champion Charity Award", durante il Nations Award (manifestazione organizzata da EvenTao), per il suo impegno nel sociale. Il campione brasiliano e' stato accolto da tanti tifosi ai quali ha concesso autografi e selfie. "Taormina e' un posto fantastico, la Sicilia mi ricorda il mio Brasile - le parole dell'ex giocatore - La gente qui e' molto calorosa e passionale. Ho apprezzato la bellezza dei luoghi e anche il cibo e' molto buono. Ringrazio tutti per l'amore che ancora oggi mi da' la gente". Nell'occasione il noto maestro taorminese delle granite Saro Bambara ha offerto oggi a Ronaldinho una granita di morango. Ad accogliere a Taormina Ronaldinho anche l'assessore regionale all'Agricoltura, Toni Scilla, che ha incontrato l'ex stella blaugrana e ha espresso il compiacimento del governo siciliano per la presenza di "un testimonial che portera' all''estero la Sicilia con la sua storia, la sua cultura e la sua identita'". Ronaldinho nella sua tappa siciliana ha prestato, infatti, la sua immagine per un vino (un Nero d'Avola) e un progetto internazionale - "The Wine of Champions" - dell'imprenditore e amico Fabio Cordella che coinvolge anche altri famosi ex calciatori.