Luce e Santità, colpo d'occhio artistico ad Avola per la patrona Santa Venera

Non poteva esserci miglior colpo d'occhio per festeggiare i cento anni della Parrocchia, se non quello di illuminare artisticamente Avola per l'omaggio alla Patrona Santa Venera. E l'iniziativa voluta dal sindaco Luca Cannata che ha visto, 'accendersi' le chiese della città, monumenti e palazzi storici, è stata gradita dai cittadini, che lo scorso anno non avevano potuto rendere omaggio alla santa protettrice per gli effetti della pandemia. All'evento ha partecipato tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina ed è stata presente anche la vice presidente della Commissione antimafia all'Ars, Rossana Cannata,

" Oggi ad Avola celebriamo la nostra Patrona, Santa Venera. Una festa di “Luce e santità”, come ricorda il titolo dell’iniziativa che, alla presenza dell’assessore regionale del Turismo, Manlio Messina, prevede l’illuminazione artistica di chiese, palazzi storici e monumenti, a cornice delle installazioni luminose del maestro Marco Lodola. Per un evento che ci ricorda come tradizione e fede siano le radici su cui continuare a costruire l’identità unica del nostro territorio, illuminati nel segno della rinascita. Buon onomastico a quanti portano questo bellissimo nome!". Così ha scritto il sindaco Cannata sul suo profilo social.