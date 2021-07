Mazzarino, tre auto coinvolte in un incidente stradale: un morto e 2 feriti

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi sulla strada statale 626, nei pressi dell'uscita per Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. E' accaduto ieri sera. La vittima e' una donna di 38 anni, Jessica Luana Sbirziola. I feriti sono un anziano di 81 anni, che e' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia in codice rosso; ed un uomo di 51 anni, che e' stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Mazzarino.