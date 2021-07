Ai Cozzi a Pachino per la Guardia Medica, Spiraglia non va: sta per riaprire

In settimana tornerà in servizio la Guardia medica a Pachino. Lo afferma Alfredo Spiraglia, leader della 'Città in Movimenti', che nelle ultime ore avrebbe avuto contatti con l'Asp di Siracusa. L'azienda sanitaria locale avrebbe interpellato una serie di medici in pensione e alcuni medici di base, che avrebbero dato la loro disponibilità ad effettuare il servizio di Guardia medica in una città che d'estate supera i 50 mila abitanti, se si considera i villeggianti di Marzamemi e dintorni. Questa mattina si è tenuta la manifestazione della Cgil di Pachino davanti all'ospedale di contrada Cozzi, con in testa il segretario generale del sindacato, Roberto Alosi e quello locale, Roberto Armone per chiedere l'apertura del presidio sanitario. Presenti anche i candidati alle prossime amministrative del 10 ottobre, come Carmela Petralito, espressione di Cambiamenti, Barbara Fronterrè per la Sinistra, Fabio Fortuna del M5s, Corrado Quartarone coordinatore locale di Forza Italia e Salvatore Francavilla per i centristi. Quartarone minaccia esposti a destra e manca e di arrivare fino alla Procura della Repubblica. Spiraglia non ha partecipato alla manifestazione. "Non sono uno che si fa strumentalizzare pertanto in assenza della politica a Pachino - ho preferito trovare soluzioni al problema. Ho fatto ciò che avrebbero dovuto fare i commissari straordinari, ovvero discutere e lanciare soluzioni. Mi sembra di avere trovato la via d'uscita".