Pachino, all'Istituto "Bartolo" iniziativa culturale nell'ambito di "Estate a scuola"

Una serata di cultura e convivialità quella vissuta la settimana scorsa all'Istituto Superiore "Bartolo" di Pachino, compresa nelle attività del Piano Estate a Scuola 2021 ed organizzata in collaborazione con l'Associazione "ViviVinum" Pachino, che da qualche anno si impegna nella riscoperta e valorizzazione della cultura della vite e del vino nel territorio.

I circa 130 partecipanti (tra i quali studenti maggiorenni del IV e V anno, genitori, docenti e personale scolastico) sono stati accolti dal Dirigente Scolastico, Antonio Boschetti, che ha fortemente voluto l'iniziativa, cui è seguito un breve intervento del Presidente di "ViviVinum", Walter Guarrasi, che ha presentato l'Associazione descrivendone le numerose attività. Quindi il prof Salvatore Fronte, nella duplice veste di insegnante del Bartolo e segretario dell'Associazione, ha intrattenuto i presenti con il racconto della presenza della vite e del vino nel corso della storia in Sicilia ed in particolare nel Promontorium Pachyni, mettendone in evidenza la grande ricchezza di cultura, storia e tradizioni.

Alla degustazione guidata di tre vini tipici delle campagne pachinesi (un vino bianco Grillo e due rossi Nero Pachino, come li ha denominati l'Associazione "ViviVinum" che li ha prodotti) è seguito un incontro conviviale, reso ancora più piacevole dalla degustazione di prodotti tipici del territorio. Un momento di ritorno alla normalità, avvenuto nel pieno rispetto delle misure di protezione anti-Covid, in cui incontrarsi per condividere la riscoperta delle radici culturali più profonde ed apprezzare la bellezza e la ricchezza della storia e delle tradizioni locali.