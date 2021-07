Asp di Siracusa recluta due medici per la Guardia medica di Pachino

Continuano senza sosta i tentativi dell’Asp di Siracusa per individuare un numero di medici sufficienti a garantire la riapertura della Guardia medica di Pachino che è stata temporaneamente accorpata a quella di Portopalo.

I tentativi dell’Asp espletati per reclutare il personale sono stati indirizzati anche verso i neolaureati, i medici in pensione e medici di medicina generale. Un ultimo avviso in ordine di tempo indirizzato a 26 neolaureati ha prodotto l’adesione di un medico. Risultano pertanto due i medici attualmente disponibili e si sta lavorando assiduamente per reclutarne almeno altri due per garantire la turnazione prevista e quindi la riapertura della Guardia medica. La Direzione aziendale auspica di potere raggiungere tale risultato nel più breve tempo possibile. Nelle more il servizio continua ad essere garantito dal PTE e dalla vicina Guardia medica di Portopalo.