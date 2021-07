Scuola, il governo valuta vaccini obbligatori per gli insegnanti

Il ministro Speranza, ieri sera in tv, ha confermato che il governo sta valutando ogni ipotesi per riportare la scuola in presenza a settembre, compresa quella dell'obbligo di vaccinazione per i docenti, mentre si ragiona sul green pass per il lavoro e i trasporti. Il nodo scuola potrebbe sciogliersi già in settimana, con l'obiettivo di definire le misure prima della pausa estiva e renderle operative per la fine di agosto. Intanto aumentano il tasso di positività (3,5%), i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. Preoccupa la variante Delta; negli Stati Uniti si valutano restrizioni negli arrivi dall'estero e l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori.