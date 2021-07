Pellegrini nella storia del nuoto, a Tokio disputerà la sua quinta finale nei 200 sl

Federica Pellegrini oggi ha scritto il suo nome nella storia del nuoto femminile. La campionessa si è qualificata per la quinta finale consecutiva dei 200 m stile libero, diventando la prima donna a centrare questo risultato. Pellegrini ha ottenuto nella seconda semifinale il settimo tempo, con 1 minuto 56 secondi e 44 centesimi, con una gara caparbia. Fede era arrivata alla finale con il 15mo tempo. "We did it. Again" ha scritto in inglese Pellegrini sul suo profilo Instagram: "L'abbiamo rifatto". Il primo tempo è stato quello dell'australiana Ariarne Titmus, con 1 minuto, 54 secondi e 84 secondi.

Grande la commozione a fine gara per Federica Pellegrini, alla sua quinta finale olimpica: "Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade", ha spiegato in lacrime. "Era - ha aggiunto - un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo - ha ripetuto più volte - l'obiettivo di questa Olimpiade". E ancora: "Sono strafelice. E' tutto molto bello - ha detto ai microfoni della Rai -. E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile".