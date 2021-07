Dap sospende direttrice del carcere di Taranto

Il capo del Dap, Bernardo Petralia, con un provvedimento firmato ieri, ha sospeso dalle funzioni di direttrice del carcere di Taranto, Stefania Baldassarri. Lo si apprende da fonti del Dap. Il provvedimento di sospensione è stato disposto sulla scorta di un'informativa della Dda di Lecce, in cui la direttrice figura coinvolta in condotte irregolari nell'interesse di un detenuto, presente nello stesso istituto penitenziario, indagato per associazione di stampo mafioso (articolo 416 bis cp).