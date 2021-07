Attesa del Cga, per l'ex sindaco di Rosolini è 'Notte prima degli esami'

Lancette indietro negli anni per Pippo Incatasciato che si appresta a passare la classica 'notte prima degli esami'. Per l'ex sindaco di Rosolini, sfiduciato dal voto dell'aula lo scorso 1 marzo, seppur sostenuto alla morte da 'Insieme per Rosolini' ed il Pd, sarà il Cga a decidere nell'udienza di domani la sua sorte.

I giudici di secondo grado del tribunale amministrativo di Palermo dovranno decidere se confermare la sentenza del Tar oppure ribaltare il verdetto, facendolo rientrare a Palazzo di Città. Di contro c'è l' opposizione dei dieci consiglieri che lo hanno mandato a casa e quella della Regione che ha già indetto le elezioni amministrative a Rosolini per il prossimo 10 ottobre. L'incertezza sull'esito del ricorso di Incatasciato al Cga, è servita a fare partire una campagna elettorale sotto traccia. L'attesa è per un fatto più scaramantico che di sostanza, perchè la legge sugli Enti locali della Regione è chiara. Ma a Rosolini, tutto è imprevedibile, come il passato insegna. Sottobanco ci sono manovre in corso, come ad esempio esponenti di Destra che flirtano con pezzi della Sinistra, ma anche ambizioni personali che potrebbero incassare il voto del dissenso e della protesta contro una politica obsoleta dei soliti noti. C'è pure chi ha gettato nomi nella mischia, così come avviene tra i cardinali che eleggono il Papa. Una cosa appare certa dalle dichiarazioni delle scorse settimane: comunque vada per Incatasciato, l'ex sindaco è pronto a scendere nuovamente in campo sostenuto dalla sua 'Civica' e da una parte del gruppo che l'ha sostenuto fino a 48 ore prima della sfiducia.