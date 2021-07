Ha comportamenti aggressivi coi familiari, ai domiciliari a Canicattini

I Carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa, un uomo, 45enne, già noto alle Forze dell’Ordine ed attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex coniuge.

Questi ha infatti ripetutamente violato la misura cautelare alla quale era sottoposto, continuando a commettere violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria ed a reiterare condotte aggressive nei confronti dei familiari conviventi. L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Siracusa.