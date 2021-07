E' ai domiciliari, ma passeggia nelle strade di Francofonte: arrestato

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francofonte, nell’ambito dei servizi quotidianamente disposti dal Comando Compagnia di Augusta e finalizzati al controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione, un pregiudicato 44enne.

L’uomo infatti, sebbene sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre passeggiava sulla pubblica via.

L’arrestato dopo le formalità, è stato ricollocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.