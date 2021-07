Modica, l'orchestra d'archi del Teatro Bellini di Catania il 1° Agosto nel chiostro del Comune

Si rinnova la collaborazione tra il Teatro Garibaldi di Modica e il Teatro Bellini di Catania: il primo agosto alle ore 21, il chiostro del palazzo comunale di Modica ospiterà l’orchestra d’archi del Teatro Bellini per il concerto “Le otto stagioni* dedicato a “Le quattro stagioni” di Pëtr Il’ic Cajkovskij e a “Le quattro stagioni” di Astor Piazzolla, per uno degli appuntamenti di punta della stagione estiva “InTeatroAperto” della Fondazione Teatro Garibaldi. I maestri etnei saranno diretti dal violino solista Vito Imperato, storica spalla e primo violino dell’orchestra di Catania. Dalla Russia all’Argentina è il sottotitolo dell’esibizione che alternerà l’opera di P.Il’ic Cajkovskij, nella trascrizione per orchestra d’archi di Arthur Seybold-Giuseppe Romeo, alle visioni sonore del genio argentino Astor Piazzolla, arrangiate da Leonid Desyatnikov. Considerata l’importanza dell’evento, la Fondazione Teatro Garibaldi ha deciso di riservare i due terzi dei biglietti disponibili agli spettatori abbonati alle ultime stagioni di prosa e musica che sono state interrotte a causa del covid. Per prenotare l’ingresso omaggio, gli abbonati devono recarsi direttamente al botteghino del Teatro Garibaldi a partire dalle ore 9 di mercoledì 28 luglio (fino ad esaurimento dei posti).