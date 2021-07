Mare senza barriere, il primato di Siracusa: 12 accessi per tutti a spiagge e scogliere

Un traguardo già di per se importantissimo, ma lo è ancora di più se si pensa che gli accessi in spiaggia, tramite passerelle in pvc, sono completati da altre importanti dotazioni. Dalla sedia Job per il trasporto delle persone disabili, ai parcheggi con stalli dedicati, attività adiacenti con servizi igienici e per i più tecnologici, tabelle informative con QR - Code per fornire informazioni dettagliate su siti e località di mare accessibili in città. Un sogno divenuto realtà per quattro siti balneari siracusani: in Borgata S. Lucia, isola di Ortigia, e nelle spiagge di Arenella e Fontane Bianche, divenuti accessibili alle persone disabili grazie al Bando di Democrazia partecipata 2020, al quale ha partecipato il progetto presentato da Rossana La Monica, presidente dell’associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo ODV-ETS. Questi ultimi fanno seguito a quelli già realizzati tramite il protocollo stipulato tra l’associazione “Valorabile” e l’ Area Marina del “Plemmirio”. “Per me è un sogno che si realizza! – racconta Rossana La Monica. Ed è stato possibile con la collaborazione di molte realtà Siracusane che si sono messe in gioco, ognuna con le proprie capacità ed il proprio cuore affinché questo sogno diventasse realtà! Già da anni, - continua - Astrea aveva realizzato pedane a mare per persone con difficoltà motorie, insieme ad associazioni amiche si erano anche fatte raccolte fondi. Oggi il salto di qualità con le pedane, tappeti in pvc arrotolabili, quindi riutilizzabili in futuro. Non è stata semplicissimo, mi sono imbattuta in alcune “Barriere Mentali”, bisognerà lavorare anche su questo. Dire grazie a chi ha sognato e agito con me è riduttivo, parlo di persone straordinarie, tra queste mio marito, Filippo Zagarella, che mi supporta e affianca. Con l’augurio, - conclude Rossana La Monica - che tutti i progettisti, architetti, ingegneri, costruttori, chiunque debba realizzare un’opera, si chieda in futuro: “Ma è per tutti?” per quanto mi riguarda so che potrò finalmente andare al mare a cuor sereno, buona estate a tutte e tutti!”.