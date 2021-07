Floridia, è morto in ospedale il maestro Michele Adorno

Si è spento questa mattina verso le 5 all'ospedale Umberto I° di Siracusa, il maestro floridiano, Michele Adorno. Aveva 87 anni ed era un personaggio conosciuto per i suoi lunghi anni di insegnamento. Adorno. era finito in ospedale per la frattura di un femore, ma i medici lo avevano dichiarato non operabile a seguito di una serie di patologie. Ha vissuto circondato dall'affetto della moglie Pina e dei propri figli, l'architetto Roberto, il musicista, Valeriano e da Gaetano. IL prof aveva un profondissimo legame con i nipoti, Sara, Francesco e Michele, che ha cresciuto come se fossero suoi figli. Era il fratello di Vittorio Adorno, esponente politico di spicco della Destra in provincia di Siracusa. A Floridia lo chiamano il 'prof ', ma da tempo le sue condizioni di salute non erano buone. I funerali di Michele Adorno verranno celebrati questo pomeriggio alle 15,30 nella Chiesa di san Francesco a Floridia. Alla famiglia Adorno le più sentite condoglianze della redazione e della direzione di Nuovo Sud.

L.M.