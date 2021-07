Basket, serie B maschile: Giorgio Canzonieri riconfermato nel roster della Virtus Kleb Ragusa

Prosegue a passi spediti la composizione del roster della Virtus Kleb Ragusa in vista del prossimo campionato di basket di serie B. Una riconferma importante arriva dalla scorsa stagione cestistica: prosegue il cammino insieme alla squadra ragusana Giorgio Canzonieri, classe 1995, ala. Il giovane ragusano ha dato prova negli anni in cui ha vestito la maglia iblea di essere maturato cestisticamente e di essere pronto per una nuova stagione nelle fila dei giocatori allenati da coach Bocchino.

Canzonieri nasce cestisticamente nelle giovanili della Virtus Ragusa. Già nel 2010 fa parte del roster della squadra iblea che in quell’anno ha militato in serie B. L’anno successivo resta in maglia virtussina disputando la serie C. Nella stagione 2013/14 gioca sempre in serie C nelle fila della Gaudium Basket Canicattì. Dal 2014 torna a Ragusa e vestirà la maglia della Virtus fino ad oggi.

« Sono felice – commenta a caldo Canzonieri - di continuare a far parte della famiglia della Virtus Kleb Ragusa. Il grande lavoro di squadra fatto l’anno scorso ha portato alla creazione di un gruppo solido, compatto e competitivo. Sarà un campionato che disputeremo ad alti ritmi e come squadra non possiamo che buttarci nella mischia e combattere. Come giocatore sono nato e cresciuto in questa città e in questa squadra e farò in modo di affrontare una stagione che sia all'altezza delle aspettative che la società si è posta cercando di non tradire mai la fiducia che mi è stata data. Mi auguro che l'anno prossimo si possa fare meglio del precedente e che ci possa essere la spinta del pubblico che a Ragusa è sempre stata un fattore determinante».