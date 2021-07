La crisi a Siracusa, pressing del sindaco su Pd e la Sinistra

Il sindaco di Siracusa, cerca di accelerare sulla crisi di governo dopo l'uscita di Italia Viva dall'esecutivo. Italia fa pressing sul Pd ed alle altre forze che guardano a Sinistra. “Apprezzo l’invito di Lealtà e Condivisione che coglie lo spirito di quanto già proposto agli alleati e ai sottoscrittori del “Patto per la città” di avviare un confronto sui temi e promuovere un momento di verifica delle attività dei primi 3 anni di Amministrazione, con l’obiettivo di rinsaldare e ridefinire l’alleanza politica e programmatica”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia che aggiunge: “Il documento di Lealtà e Condivisione sottolinea la sostanza di tante questioni già affrontate e sulle quali possiamo affermare di aver trovato soluzioni e tracciato prospettive sostenibili ed evidenzia alcune priorità che, nei prossimi 24 mesi, dovremmo fronteggiare con spirito costruttivo e resiliente. L’apporto civico e il contributo di ciascuna forza, gruppo o partito che si riconosce nel patto del 2018 o che condivide, oggi, tale approccio sui temi concreti, saranno graditi e utili per arricchire lo sforzo riformista in atto. “Rinnovo quindi- conclude il Sindaco- il mio invito a tutto il Partito Democratico, alle forze civiche cittadine e del centro sinistra riformista e liberale, di sostenere unitariamente tale momento di passaggio reso particolarmente delicato e al tempo stesso esaltante per le sfide ed opportunità che si presenteranno. Nel pieno rispetto dei tempi e della discussione in atto all’interno del partito democratico e delle altre forze civiche e politiche, convocheremo un’assemblea di confronto durante la seconda settimana di agosto”.