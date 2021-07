Strage di via Palestro a Milano, Orlando: eccidio oscuro

"La strage di via Palestro a Milano è uno degli eccidi più oscuri della storia del nostro Paese. Che s'inserisce in una stagione di bombe i cui ispiratori ed esecutori, oltre le responsabilità mafiose accertate, sono rimasti senza nome. Per questo a distanza di ventotto anni è importante non dimenticare. Continuare a fare memoria per tutte le vittime e i loro familiari e non accontentarsi di verità parziali". Lo afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per il 28esimo anniversario della strage di via Palestro a Milano.