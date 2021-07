Ramacca, fermato con l'auto: inel cassettino gli trovano dosi di marijuana

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno denunciato un 37enne di Ramacca, poiché ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in tarda serata in un servizio di controllo stradale lungo la Statale 288 nel territorio del comune di Ramacca, hanno imposto l’alt al conducente di un’autovettura che sopraggiungeva notando, sin da subito, un certo suo “imbarazzo” alla loro presenza.

Ad una più accurata verifica, però, i militari hanno immediatamente scoperto il motivo di cotanta apprensione dell’uomo il quale, invero, nascondeva 10 grammi di marijuana all’interno del cassettino sul cruscotto della macchina ovviamente, manco a dirlo, unitamente al materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi.