Incendi in Sicilia, Mancuso (Fi): non lasciamo i sindaci da soli

"Quello che oggi sta capitando nel trapanese e nell'agrigentino, ieri è accaduto nel messinese, nel nisseno, nel siracusano o nel palermitano. A turno, appena salgono temperature e vento, tutta la Sicilia è in ginocchio per i danni scaturiti dagli incendi. Così però non possiamo andare avanti. I sindaci devono essere supportati, per evitare il rischio dell'isolamento. Devono essere aiutati nel contrastare tali calamità che alle volte sono naturali, altre causate dai piromani, i quali come codardi aspettano le ondate di caldo per scatenare l'inferno". Lo riferisce il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.

Il Governo regionale deve fare di più su tale versante per i nostri territori - sono certo che lo farà. Deve mettere in campo - conclude il Parlamentare - risorse che possano contrastare in modo preventivo tali problematiche. Solo così eviteremo ogni volta la conta dei danni o la richiesta dello stato di emergenza".