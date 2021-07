Covid, non si ferma la curva dei contagi nel Ragusano: 1.107 positivi al virus

Continua a salire la curva dei contagi Covid nel Ragusano. Anche il report dell'Asp del 27 luglio fa registrare un aumento di casi pari a 51 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In totale le persone positive al virus sono 1107: 1068 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale (tre in più rispetto al giorno precedente) e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. I numeri più preoccupanti si registrano a Vittoria (310), Ragusa (208), Santa Croce Camerina (130), Pozzallo (105), Comiso (97), Scicli (84), Modica (82). Non ci sono nuovi decessi per cui i morti, dall'inizio della pandemia, sono sempre 278. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 10 Acate, 19 Chiaramonte Gulfi, 97 Comiso, 7 Giarratana, 15 Ispica, 82 Modica, 1 Monterosso, 105 Pozzallo, 208 Ragusa, 130 Santa Croce Camerina, 84 Scicli, 310 Vittoria.