Milano, scarcerato l' imprenditore del web Genovese

Uscirà dal carcere e sarà trasferito agli arresti domiciliari in una struttura terapeutica per disintossicarsi Alberto Genovese. Lo fa sapere all'Adnkronos il suo avvocato Luigi Isolabella. L'imprenditore del web è in carcere dallo scorso novembre per due presunte violenze sessuali, una avvenuta a Milano e l'altra la scorsa estate a Ibiza. Il gip ha accolto questa mattina la richiesta di trasferimento avanzata dai legali, ora si attende il trasferimento dell'imprenditore.