Internet a Floridia, 11 antenne per la copertura wi-fi

Floridia va verso la liberalizzazione della rete Internet in città. Questa mattina l'amministrazione guidata da Marco Carianni, ha cominciato il posizionamento delle antenne wi-fi, che servirà quasi tutto il territorio. Sarà rete libera in piazza Melbourne, zona Circuito, Piazzale della Villa, piazza della Repubblica. villa Comunale, Zona artigianale, via Fava, Biblioteca comunale, corso Di Vittorio (Marchesa). via Piave e ingresso del Cimitero.