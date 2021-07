Il sindaco di Messina De Luca si trasforma in cantante per beneficienza

Il sindaco di Messina Cateno De Luca parteciperà il 5 settembre al concerto "A modo mio" che si terrà a Villa Dante a conclusione del ciclo di spettacoli che animeranno l'estate messinese. Ad illustrare l'iniziativa il presidente dell'APS La casa del musicista, Luciano Fumia. "L'idea, ha spiegato Fumia, è quella di realizzare uno spazio che possa diventare un punto di riferimento per tutti coloro che amano fare musica. Partiamo dall'evento del 5 settembre a Villa Dante perché Cateno De Luca ha accettato l' invito ad essere ambasciatore della nostra associazione e con lui in tanti hanno scelto di crederci ed esserci." Danny Napoli, Salvo La Rosa, Red Ronnie sono alcuni dei personaggi che hanno accettato di partecipare sposando la causa dell'associazione. Cateno De Luca sarà protagonista il 5 settembre con la sua band I Peter Pan. " L'obiettivo- ha affermato il sindaco - è quello di dare un supporto concreto a chi ha talento e ha bisogno di un punto di riferimento. La casa del musicista deve diventare questo, prima ancora di un luogo fisico deve poter essere individuata proprio come riferimento per tutti quei talenti che hanno necessità di una guida, un consiglio". L'intero incasso della serata sarà devoluto alla Mensa dei poveri di sant'Antonio, al Conservatorio .