Il sottosegretario Cancelleri inaugura nuova stazione metro 'Cibali' a Catania

Il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e il sindaco di Catania Salvo Pogliese hanno inaugurato stamane nel capoluogo etneo, alla presenza dell'assessore regionale Marco Falcone, la nuova fermata 'Cibali' della metropolitana, un traguardo raggiunto dopo il superamento di diversi ostacoli tecnici e connessi alla gestione del cantiere che hanno fatto tardare di quasi quattro anni l'apertura al pubblico "Oggi - ha detto Pogliese - è un giorno importante per la città. Abbiamo finalmente la decima stazione che collega un quartiere storico come Cibali. La metro sta modificando il volto di Catania. Tutto ciò è reso possibile grazie ad un lavoro sinergico tra istituzioni. Dobbiamo essere fieri di un percorso che tutti abbiamo scritto. Ora l'obiettivo è il 2026 con le 37 stazioni e i 45 km di binari sotterranei da Paternò all'aeroporto". L'apertura della stazione di Cibali è solo un passo in avanti: la metropolitana tra pochi mesi arriverà fin dentro l'ospedale Garibaldi Nesima e subito dopo a Monte Po. "Prossimamente - ha aggiunto Pogliese -unirà anche Librino, Santa Maria Goretti e l'aeroporto al centro città; ma anche Misterbianco e in seguito anche Paternò, passando per Piano Tavola e Valcorrente connettendo una vasta area metropolitana". "C'è ancora tanto da fare - ha osservato Cancelleri - ma i 480 milioni stanziati nel Pnrr ci dicono che nel 2026 completeremo la metro. Si va avanti nella modernizzazione e nell'efficienza della mobilità di tutto il territorio". "Manifestiamo - ha detto Falcone - il nostro apprezzamento e il nostro sostegno. Oggi si rappresenta in maniera molto chiara come ci sia non solo l'apertura di una stazione, ma anche il ruolo di Fce come strumento di infrastrutturazione del territorio. Per invogliare gli abitanti di Cibali a scegliere la metro, fino all'8 agosto dalla nuova stazione si potrà viaggiare gratis sia verso Nesima che verso Stesicoro.