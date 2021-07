Auto si ribalta sulla Statale 193 di Augusta: morto pensionato di Sortino

E' di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 13 sulla Statale 193, ad Augusta.

Secondo una prima ricostruzione, sono due i mezzi coinvolti. Dalle informazioni in possesso ai vigili del fuoco di Siracusa emerge che un furgone è andato a sbattere contro un albero mentre una macchina, una Fiat, si è ribaltata e per il suo conducente non c'è stato nulla da fare. La vittima è F.A., 89 anni, un pensionato di Sortino. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per omicidio stradale al fine di valutare la dinamica dell'incidente, su cui sono al lavoro i carabinieri.