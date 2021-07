Sindaco di Lipari ogni sera in diretta su Radio Rtl

"Rtl, la radio più seguita d'Italia, ogni sera si collega da Lipari". Lo annuncia il sindaco della maggiore delle isole delle Eolie, Marco Giorgianni. "Con grande entusiasmo - afferma - accogliamo la troupe radiofonica di Rtl 102.5, prima emittente italiana per ascolti, che fino al 25 agosto trasmetterà ogni sera la sua programmazione da Lipari, dalle 21 alle 3, con 'Suite 102.5' con Francesco Cheyenne e Luca Viscardi e 'Nessun Dorma' con Angelo di Benedetto e Andrea De Sabato. Ogni sabato e per tutta la settimana di Ferragosto - aggiunge il sindaco - andrà in onda da mezzanotte 'La Discoteca Nazionale' con Andrea De Sabato, Angelo Di Benedetto e dj Sautufau, tutto sempre in diretta dal Turmalin Day & Night Club di Lipari". L'iniziativa, spiega. è a costo zero per il Comune, grazie a federalberghi e alla "patron" del Turmalin Fabiola Famularo. L'amministrazione e, in particolare l'assessore a turismo Massimo Taranto, auspicano una collaborazione duratura, che "certamente - osserva Taranto - darà risalto all'isola anche durante i mesi invernali, e che possa essere un appuntamento fisso anche per le prossime stagioni estive, certi che si tratti di una occasione di grandissimo rilievo e promozione per tutto il nostro territorio".