Bianchi: a settembre tutti a scuola in presenza

"Ne usciamo tornando a settembre tutti in presenza". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista a Radio1. "Sono ottimista perché vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo". Ieri i presidi hanno incontrato il ministro: nelle loro richieste il green pass non solo a prof e personale, ma anche agli studenti che possono farlo, e alternative per i non vaccinati. Solo gli studenti delle scuole medie e superiori non vaccinati passeranno alla didattica a distanza in Francia se sarà rilevato un caso di Covid nella loro classe. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione francese.