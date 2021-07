Musei ecclesiastici Sicilia, Fabio Francesco Grippaldi confermato alla guida

Fabio Francesco Grippaldi della Diocesi di Acireale è stato eletto, per il prossimo quinquennio, al secondo mandato consecutivo, coordinatore Amei (Associazione musei ecclesiastici italiani) della Regione Sicilia. Il coordinamento regionale, composto dai direttori e responsabili dei musei diocesani ed ecclesiastici siciliani, si è riunito attraverso piattaforma online ed "ha espresso, all'unanimità, il desiderio del rinnovo dell'incarico", si legge in una nota. L'Amei nasce nel 1966 con lo scopo di stabilire un coordinamento tra le realtà museali ecclesiastiche presenti in Italia. È composta da volontari che offrono il proprio contributo, con l'obiettivo di mettere in dialogo musei appartenenti a enti ecclesiastici diversi (diocesi, parrocchie, opere e fabbricerie, comunità monastiche e ordini religiosi, capitoli delle cattedrali, confraternite e seminari). Fabio Francesco Grippaldi, catanese, vive ad Acireale ed è laureato in Storia dell'arte.