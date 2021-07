Marina di Acate, disagi e proteste per disservizi idrici

Non c’è acqua per tutti in questi giorni a Marina di Acate. Nella vecchia Macconi, che registra già il tutto esaurito, non si contano le lamentele dei residenti per la penuria del prezioso liquido e anche l’installazione delle docce al lungomare è slittata a data da destinarsi. Un problema comune a tanti centri della riviera iblea, dove l’inefficienza e le capacità ridotte delle reti di distribuzione, ormai obsolete, causano i soliti, endemici disagi. Talvolta veri e propri disservizi, come li definisce con la schiettezza che lo contraddistingue il sindaco di Acate, Giovanni Di Natale. Ma il primo cittadino appare fiducioso, forte della nuova risorsa idrica che l’amministrazione comunale ha già reperito celermente : “Integreremo in questo modo il pozzo già esistente in maniera da soddisfare l’intero fabbisogno della frazione. Ancora qualche giorno di tempo e, nell’attesa del completamento dei lavori, invito la cittadinanza a usare con parsimonia l’acqua, evitando di sprecarla. Prima delle docce sulla spiaggia, tuttavia, occorre fornirla alle famiglie per i consumi domestici”.

Emanuele Ferrera