Stroncato da infarto, morto ex consigliere comunale di Floridia Nino Merlino

E' stato colto da un improvviso malore e non è bastata la corsa contro il tempo per salvargli la vita. Verso le 12,30 si è fermato all'improvviso il cuore dell'ex consigliere comunale di Forza Italia a Floridia, Nino Merlino. L'imprenditore si trovava nella sua campagna, nella zona dei 'Salari', in contrada Loco Ierna, la strada che porta a Cugno di Canne. Forse ha fatto in tempo a dare l'allarme, ma quando sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 non c'era più nulla da fare. Anche i carabinieri sono arrivati a sirene spiegate sul posto, mentre alla Tenenza di viale Pietro Nenni è atterrata l'eliambulanza. Era stata chiamata per Nino Merlino, ma tutto è stato inutile. Merlino, con il suo baffo sorridente e sornione, era stato il punto di riferimento a Floridia , nella scuola guida. Assieme alla famiglia aveva 'svezzato' migliaia di patentati. Da quanto si è appreso, da poco tempo si era messo a riposo, andando in pensione.

Era stato consigliere comunale nell'amministrazione guidata da Antonio Rudilosso. La sua esperienza tra gli scranni di palazzo di città era durata 2 anni mezzo. Poi Merlino si era dimesso per fare spazio ad Alvisto, consigliere legato all'ex deputato all'Ars, Nuccio Cappadona. Nino Merlino per la sua intraprendenza era rimasto nel giro della politica locale, aiutando i suoi amici.

Nino Merlino lascia la moglie e due figlie.