Forza Italia e Fdi trovano l'intesa per Marco Corsaro sindaco di Misterbianco

“Accogliamo con soddisfazione ed entusiasmo la scelta compiuta dagli alleati di Fratelli d’Italia: sostenere Marco Corsaro alle Amministrative del 24 ottobre significa porre le basi per aprire la stagione del buongoverno a Misterbianco. Questo è ciò che la città merita e che i cittadini chiedono al centrodestra che deve marciare unito”. Lo dichiarano il commissario di Forza Italia per Catania e provincia, Marco Falcone, il deputato Ars Alfio Papale e il vicecommissario provinciale Massimo Pesce, assieme al commissario comunale FI Maurizio Scuderi, commentando l'annuncio di Fratelli d'Italia sul sostegno alla candidatura di Marco Corsaro a sindaco di Misterbianco, nel Catanese.

“Una delle più grandi città della provincia di Catania - proseguono Falcone, Papale, Pesce e Scuderi - si appresta a uscire dalla delicata fase del commissariamento. Marco Corsaro, proveniente dal mondo civico, ha tutte le carte in regola per affrontare questa sfida da sindaco, sostenuto da una base sempre crescente di energie e forze sociali di Misterbianco