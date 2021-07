Modica, consegnato alla Regione progetto per lavori nel settore protezione civile

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Linguanti, ha consegnato al responsabile regionale della Protezione Civile per le ordinanze di ricostruzione post calamità naturale, Giovanni Spampinato, il progetto della regimentazione delle acque piovane e dell’allargamento della Via Gianforma per un importo complessivo di 2 milioni e 800 mila euro interamente finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile regionale. Un lungo iter partito all’indomani dell’alluvione del 2017 che è dovuto passare attraverso vari pareri degli Enti preposti prima di arrivare all’atto conclusivo. “Gli eventi del 2017 hanno fatto emergere – commenta il sindaco - la urgente necessità di intervenire profondamente su tutto il territorio comunale per regimentare le acque meteoriche e scongiurare così il ripetersi di quelle scene che non potremo mai dimenticare. Ringrazio il dirigente generale della Protezione Civile Sicilia, Salvatore Cocina, che ha accolto la richiesta di poter supportare il nostro Ente nel poter espletare gli atti di gara, abbreviando di molto il percorso burocratico finalizzato alla realizzazione dell’opera. Ancora una volta il Comune di Modica riesce ad ottenere finanziamenti importanti grazie alla sinergia tra gli Enti. Quest’opera è la dimostrazione di un percorso virtuoso che per il suo importo elevato, sarebbe stato impossibile finalizzare con fondi comunali. Ringrazio inoltre i miei collaboratori dell’ufficio tecnico, la Giunta e i Consiglieri che hanno supportato le scelte politiche e amministrative per il raggiungimento del risultato”.