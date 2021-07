Covid, nel Ragusano crescono i contagi e i ricoveri: morto un 94enne

Crescono ancora i contagi Covid nel Ragusano e crescono anche i ricoveri in ospedale. Sale a 279 il numero dei morti: nelle ultime 24 ore è deceduto un 94enne di Ragusa ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Le persone positive segnalate nel rapporto Asp del 28 luglio sono 1.186, 79 in più rispetto al giorno prima. Dei 1.186 positivi, 1.142 sono in isolamento domiciliare, 38 ricoverati (5 in più nelle ultime 24 ore) e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Numeri preoccupanti a Vittoria, Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso, Pozzallo, Modica e Scicli. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni ibeli: 10 Acate, 20 Chiaramonte Gulfi, 101 Comiso, 7 Giarratana, 7 Ispica, 87 Modica, 1 Monterosso, 119 Pozzallo, 219 Ragusa, 139 Santa Croce Camerina, 86 Scicli, 348 Vittoria.