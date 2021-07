Federpesca incontra Battistoni: tutelare la flotta siciliana

Tutelare il lavoro delle imprese della pesca in Sicilia, strette dalla riduzione del numero di giornate in mare con misure tecniche eccessivamente rigide e da una concorrenza sleale delle flotte dei Paesi rivieraschi che danneggia l'economia locale e vanifica gli sforzi di gestione delle risorse. A chiederlo è Federpesca Sicilia che ha incontrato il sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni. "Ringraziamo il sottosegretario per la sensibilità e l'attenzione dimostrate - ha detto Sante Adamo di Federpesca per la Regione Sicilia - le imprese di pesca siciliane vivono una situazione di sofferenza ormai da troppo tempo per tanti motivi che vanno ad interagire con la rigidità del calendario e le condizioni meteomarine, determinando una pericolosa contrazione dei margini di redditività ormai prossimo al limite della sostenibilità economica delle imprese, pregiudicandone le condizioni di sicurezza dell'attività". E a proposito della concorrenza sleale, Adamo ha chiesto al sottosegretario "di adoperarsi nella definizione di misure gestionali condivise tra tutti i Paesi che hanno accesso agli stessi stock ittici, non imputando alla sola flotta da pesca siciliana la regolazione unilaterale dello sforzo di pesca e un impegno nella definizione di nuove misure di gestione che tengano conto, insieme alla sostenibilità ambientale, anche di quella sociale ed economica che è vitale per le imprese di pesca e per l'intera economia regionale".