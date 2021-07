E' ai domiciliari e circola per Avola: sorpreso e arrestato

I Carabinieri della Stazione di Avola, hanno arrestato V. C., 53 anni, del luogo, già noto ai militari per i suoi precedenti e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre si aggirava sulla pubblica via, senza aver chiesto alcuna autorizzazione a lasciare la sua abitazione all’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri lo hanno subito fermato e tratto in arresto in flagranza di reato di evasione riconducendolo agli arresti domiciliari.