Opposizione attacca il governo di Siracusa: finanziamenti, ma zero progetti

L’Amministrazione Comunale di Siracusa, voluta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, con una conferenza stampa ha strombazzato sui 28 milioni di euro assegnati al Comune, ma si è dimenticata di mostrare i progetti da realizzare. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Vincenzo Salerno.

Sorgono, quindi, spontanee alcune domande: dove sono i progetti? Chi sono stati i progettisti? Si tratta di progetti o, invece, solo di idee progettuali? Esiste una traccia di questi progetti nel triennale del Comune di Siracusa?

E dal momento che i progetti non esistono, hanno proseguito Vinciullo e Salerno, come verranno assegnati gli incarichi? Esiste un bando a cui tutti i tecnici potranno partecipare? Verrà fatto un bando come prevede la Legge oppure si ricorrerà, al solito, al sistema del “intuitu personae”?

Questi progetti 3 / 4 anni fa potevano essere realizzati con il personale comunale interno, spendendo solo il 2%, ma non è stato così!

Adesso ci sarà la corsa agli incarichi, come è avvenuto per l’edilizia scolastica, con la differenza che con questo metodo il costo aumenterà in maniera considerevole.

Così, infatti, si sperpera il denaro pubblico!

Noi attendiamo risposte, hanno concluso Vinciullo e Salerno, perché, come sempre, dal Vermexio non hanno né il coraggio né la possibilità di smentirci.